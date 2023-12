L’armée ukrainienne se retire en « périphérie de Marinka »

Le commandant en chef de l’armée ukrainienne, Valery Zaloujny, a annoncé mardi 26 décembre que ses forces s’étaient retirées en « périphérie » de Marinka, ville de l’Est du pays dont Moscou a affirmé la veille avoir pris le contrôle.

« Le fait que nous nous soyons déplacés vers la périphérie de Marinka et que, dans certains endroits, nous ayons déjà dépassé les limites de la localité, ne doit pas susciter un tollé général », a déclaré Valery Zaloujny lors d’une conférence de presse.

Selon lui, des soldats ukrainiens se trouvent toujours dans la partie nord de la ville, mais ses forces ont « préparé une ligne de défense à l’extérieur de cette localité » vers laquelle se replier.

Marinka « n’existe plus » au vu des destructions, a-t-il dit.

La Russie a affirmé lundi avoir pris le contrôle de cette ville située à cinq kilomètres au sud-ouest de Donetsk, principale ville sous occupation russe dans la région.

Marinka avait été transformée par l’armée ukrainienne en place forte depuis 2014 et le début d’un conflit avec des séparatistes prorusses pilotés par Moscou, qui s’étaient emparés notamment de la ville de Donetsk.

Vladimir Poutine s’est félicité lundi de la prise de Marinka qui, selon lui, a éloigné l’artillerie ukrainienne de Donetsk et permis aux forces de Moscou de « disposer d’un espace opérationnel plus large » dans la zone.

Valery Zaloujny a estimé mardi que la Russie avait « aujourd’hui la force de concentrer ses efforts pour détruire une ville comme Bakhmout en trois mois », en référence à la bataille la plus longue et meurtrière de la guerre.

