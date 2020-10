L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusent d’avoir violé une nouvelle trêve

L’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont accusés, dimanche 18 octobre, d’avoir violé une nouvelle « trêve humanitaire » entrée en vigueur à minuit heure locale dans le Haut-Karabakh, une semaine après un premier cessez-le-feu conclu mais jamais respecté.

Dans un communiqué, le ministère de la Défense azerbaïdjanais a affirmé que les forces arméniennes avaient rompu de « manière flagrante le nouvel accord », dénonçant des tirs d’artillerie ennemis et des attaques matinales le long du front.

Plus tôt dans la nuit, la porte-parole du ministère arménien de la Défense, avait, elle, rapporté des tirs d’artillerie et de roquettes azerbaïdjanais, au nord et au sud du front, durant les trois heures suivant le début de la trêve.