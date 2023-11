L’ARP entame la discussion du budget de la mission du Commerce

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé lundi, en séance plénière, la discussion du budget de la mission du Commerce, fixé dans le cadre du Budget de l’Etat 2024, lequel a été réduit de 5 %, par rapport au budget rectificatif de 2023, pour atteindre 3 759 300 millions de dinars (MD).Ce budget a également connu une importante baisse de 39,7% par rapport à la loi de finances 2023.

Les dépenses consacrées au développement ont été fixées à 18 MD au titre des interventions de la mission. Elles seront consacrées au financement de la finalisation du projet de la zone commerciale et logistique de Ben Guerdane (1,8 MD) et aux interventions auprès du Centre de Promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX).Ainsi, des subventions ont été allouées à la participation des exposants tunisiens aux salons internationaux (10 MD), à la promotion des exportations ( 1 MD) et aux équipements informatiques et administratifs (0,5 MD).Par ailleurs, une enveloppe de 326 mille dinars financera la réalisation deux études relatives à la création d’une base commerciale à Béja et à la révision du plan directeur des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche. Une autre enveloppe de 0,3 MD financera des études et des recensements en faveur de l’Institut National de Consommation.D’autre part, des financements estimées à 1,9 MD seront consacrés à la poursuite des projets de construction des administrations régionales du commerce à Bizerte, Kasserine, Siliana, Ben Arous et Médenine.