L’ARP entame l’examen du budget du ministère de l’Industrie

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a entamé, mercredi, l’examen du budget du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines pour l’année 2021.

Ce budget est estimé pour cette année, à 679 millions de dinars (MDT) contre 2,157 milliards de dinars en 2020, soit une baisse de 68,52%,

Les dépenses pour les interventions publiques (hors subvention des hydrocarbures) ont augmenté de 0,13% par rapport à 2020 pour s’établir à 226,798 MDT. Les dépenses pour les salaires proposées dans le cadre du budget du ministère pour 2021 ont atteint 35,742 MDT, progressant de 5% par rapport à 2020.

Lors d’une séance d’audition, mercredi 18 novembre dernier , tenue par la Commission des finances, de la planification et du développement de l’ARP, la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Saloua Sghaier, a expliqué la régression du budget de son ministère par la baisse de l’enveloppe destinée à la subvention des hydrocarbures de 1,479 milliard de dinars, à 401 MDT en 2021 (59% du budget du ministère).

Elle a indiqué aussi que la hausse de l’enveloppe allouée aux salaires par les promotions professionnelles. Elle a toutefois fait état d’une diminution des dépenses d’investissement de 14,7% par rapport à 2020, pour s’établir à 8,476 MDT en 2021. Une diminution due, selon la ministre, à la baisse de la programmation et des dépenses d’aménagement des pôles technologiques et de développement de 8,5 MDT à 5,8 MDT en 2021.

- Publicité-