L’ARP examine un projet de loi relatif à l’Office national des postes frontaliers terrestres

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé mardi, l’examen du projet de loi relatif au transfert des propriétés, des droits et des engagements de l’Etat relatifs aux postes frontaliers terrestre à l’Office national des postes frontaliers terrestres (ONPFT) après une série des séances de travail tenues par la Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées à l’ARP. La Tunisie a crée l’ONPFT en 2016, pour moderniser les postes frontaliers terrestres pour qu’ils soient des pôles économique et de développement qui contribuent au circuit économique. Toutefois, cette structure doit avoir un cadre légal à travers l’adoption d’une loi à cet effet.Les députés présents à la plénière tenue mardi, au siège secondaire de l’ARP, en vue d’examiner ce projet de loi, en présence du ministre du Transport et de la logistique, Anouar Maarouf, sont peu nombreux, dans le contexte de confinement total que vit le pays.