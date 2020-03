L’ARP préconise certaines mesures pour lutter contre le Covid-19

Les membres du Bureau de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) ont convenu de respecter les décisions du gouvernement pour se prémunir contre le Covid-19.

Ils ont mis l’accent, dans un communiqué publié, lundi, sur la nécessité de faire preuve de solidarité et d’entraide et d’apporter le soutien nécessaire aux catégories démunies.

Apres certaines recommandations et propositions de ses membres, le bureau de l’ARP à appelé à l’examen urgent de la situation et la prise des mesures nécessaires dont :

-La fermeture des frontières maritimes, aériennes et terrestres et le rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger par le ministère de la Défense ou leur encadrement par les consulats.

– L’adoption de mesures interdisant les réunions et les rassemblements non nécessaires.

-Inviter le gouvernement à négocier un rééchelonnement de la dette afin de la réinvestir et de l’injecter sous forme d’investissements afin de minimiser les retombées de la crise.

-Déclarer le secteur de la santé en tant que priorité absolue, décréter un état d’urgence sanitaire, valoriser toutes les ressources humaines et matérielles disponibles et nécessaires à la lutte contre cette pandémie (les nouveaux diplômés, des volontaires, les unités hospitalières fermées, le secteur médical et sanitaire privé …).

– Allouer des financements supplémentaires au ministère de la Santé et renforcer davantage les mesures sociales.

-Prendre les mesures nécessaires pour assurer l’approvisionnement en produits de base, l’augmentation des quotas des industriels des pâtes et boulangeries en céréales et sanctionner les spéculateurs.

-Mobiliser des ressources financières à travers des dons internes et externes, outre le soutien des amis de la Tunisie.

-Adopter des mesures financières, économiques et sociales pour les fournisseurs de services et travailleurs les plus touchés par les mesures de fermeture et celles de précaution.

-Prendre les mesures nécessaires pour pallier à l’encombrement dans les moyens de transport public.

-Imposer l’application stricte de la loi et la discipline vis-à-vis les mesures de précaution.

-Mettre les mesures adéquates pour éviter l’encombrement des bureaux de poste avec l’approche du paiement des salaires et des subventions via la distribution directe (les subventions accordées aux familles nécessiteuses, les pensions des retraités …) et garantir l’efficience des transactions financières à distance, dont le retrait des distributeurs.

-Réduire le nombre des employés présents sur les lieux de travail, repenser les horaires administratifs et encourager le travail à distance.

-Améliorer l’approche communicationnelle de la gestion de la crise pour plus de clarté et anticipation et sensibiliser les citoyens.

Au niveau parlementaire, le bureau de l’ARP a décidé de :

– Constituer une cellule de crise qui reste en réunion permanente et qui sera composée du bureau de l’ARP et des chefs des blocs parlementaires pour assurer le suivi de la situation générale du pays et la contribution du Parlement.

– Organiser des vidéoconférences entre les membres du bureau de l’ARP et les chefs des blocs parlementaires.

– Activer la diplomatie parlementaire pour avoir l’appui international financier et technique.

– Interagir avec le gouvernement pour assurer la poursuite du travail législatif et répondre aux besoins législatifs urgents.

– Organiser et gérer le travail des structures de l’ARP, réduire le nombre des employés des différentes structures administratives dont la nature de leur travail ne nécessite pas la présence à l’ARP et adopter le travail à distance.

– Renforcer les mesures préventives dans les différents espaces de l’ARP.

– Appeler les députés à informer leurs assistants parlementaires ainsi que leurs invités, à l’exception d’une personne pour chaque bloc, de ne pas se rendre au siège du Parlement, seulement en cas d’extrême nécessité, jusqu’à la fin de cette crise.

Le bureau de l’Assemblée a décidé également de proroger les délais de candidature à la Cour constitutionnelle, jusqu’au 19 avril 2020.