L’ARP voudrait résoudre le chômage des diplômés

La commission parlementaire de l’éducation de la jeunesse, des affaires culturelles et de la recherche scientifique, a décidé d’élaborer une initiative législative en faveur des sans-emploi dont la période de chômage a dépassé les 10 ans, et aussi l’emploi des doctorants chercheurs dans toutes les spécialités, sans tenir compte de leur période de chômage, a indiqué le président de la commission, Belkacem Hassan.

Lors d’une séance d’audition, des représentants des coordinations des étudiants en doctorat et des doctorants sans emploi, Hassan a indiqué que la commission tiendra une série de réunions avec des responsables du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en vue de trouver une solution pour l’emploi des doctorants chômeurs.

Pour sa part, Hédi Jedli, coordinateur de la coordination des doctorants chômeurs à Monastir, a affirmé que cette catégorie de chômeurs est restée pendant des années en marge des politiques de l’emploi. “Les gouvernements successifs n’ont pas su tirer profit des compétences scientifiques, préférant les exploiter dans un système du travail précaire”, a-t-il ajjouté.

Il a expliqué que le nombre de titulaires de doctorat au chômage, est actuellement estimé à 6000 personnes, soulignant que le nombre d’étudiants inscrits au cycle du doctorat, a atteint 13 mille étudiants, ce qui présage, selon lui, “une augmentation du nombre des sans-emploi parmi les doctorants chercheurs en Tunisie”.