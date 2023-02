L’arrestation de Khayam Turki serait en lien avec le dossier Kamel Eltaïef 

» L’arrestation de l’activiste Khayam Turki serait liée au même dossier qui a abouti à l’arrestation de l’homme d’affaires Kamel Eltaïef et bien d’autres », affirme, ce samedi, Me Ghazi Chaouachi, membre du Collectif de défense.

Dans une déclaration à TAP, Me Ghazi Chaouachi a souligné que, selon des fuites parvenues au comité de défense, l’accusation « semble être liée au soupçon de complot contre la sûreté de l’Etat et à la formation d’une entente pour renverser le régime en place « .

La police a arrêté, ce samedi à l’aube, l’activiste politique Khayam Turki, selon son avocat Abdelaziz Essid. Khayam Turki a été arrêté par des agents de la police qui ont fouillé sa maison avant de l’emmener vers une destination inconnue », a-t-il affirmé dans un post sur Facebook.

Mon client ne faisait l’objet « d’aucune poursuite judiciaire » susceptible de motiver son arrestation, a ajouté l’avocat.

Plus tôt dans la journée, le comité de défense de Khayam Turki a souligné que le Parquet près le Tribunal de première instance de Tunis n’était pas au courant de cette arrestation.

