Lassaad Dhieb un nouveau DG pour TT

C’est Lassaad Dhieb, un haut cadre de la boite, qui vient d’être choisi parmi les candidats qui avaient répondu à l’appel à candidature, pour reprendre en main Tunisie Télécom. Décrit comme « calme et techniquement solide, mais aux compétences en management et en gestion à démontrer » par une de ses connaissances, il a fait ses gammes chez Tunisie Télécom (TT), tantôt dans les régions , tantôt dans le département mobile ou la direction technique. Plutôt bien accueilli par le syndicat, il occupait depuis quelques années le poste de CTO chez TT. Il devra pourtant faire face aux mouvements sociaux intermittents qui secouent parfois l’opérateur public, et tenir tête à Norbert Prihoda, CCO de l’opérateur où l’Etat tunisien partage la direction avec l’actionnaire émirati EIT, pour ramener les résultats financiers de l’opérateur historique en terrain positif. Un gros chantier pour cet enfant de TT !