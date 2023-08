L’assureur allemand « Allianz » note très mal la Tunisie à cause de l’immigration

Assurance Allianz : Sous le titre de « Du blocage des négociations de financement à la chute libre », le groupe d’assurance allemand, 1er assureur européen et 4ème gestionnaire d’actifs au monde, a noté le risque pays de la Tunisie pour les entreprises en D4, catégorie de haut risque pour les entreprise qui voudraient faire affaire avec la Tunisie.

L’assureur explique cette notation par un « Chômage massif des jeunes (~40 %), inégalités entre les côtes et l’intérieur des terres, fuite des talents et stabilité sociale fragile, une faiblesse institutionnelle persistante après le printemps arabe de 2011, avec un secteur du tourisme durablement lésé par des chocs successifs, une faible liquidité avec des problèmes de réputation croissants de la part des donateurs potentiels, y compris des interactions de plus en plus controversées avec l’UE pour contenir les flux migratoires illégaux »