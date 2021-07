L’astrologue Michel Hayek a tapé dans le mille concernant ce qui se passe actuellement en Tunisie

Une autre prédiction de l’astrologue libanais Michel Hayek fait le tour de la toile, cette fois-ci en rapport avec les derniers développements politiques en Tunisie.

Lors de ses prévisions 2021 pour le Moyen-Orient, Michel Hayek avait livré cette prédiction : « Pendant un certain temps, le Parlement tunisien et ses environs se transforment en un espace de confrontation et un site criminel. »

La prédiction a semblé se réaliser la semaine dernière lorsque des manifestations de masse ont éclaté à travers la Tunisie, y compris devant le Parlement tunisien.

Ces manifestations étaient le point d’orgue d’une colère nationale contre la détérioration de la situation économique, sanitaire et sociale de la Tunisie, et notamment contre la gestion de la pandémie par le gouvernement.

En réponse, le président Kais Saied a limogé le chef du gouvernement et suspendu le parlement.

Suite à cette décision, le président du Parlement, Rached Ghannouchi, qui dirige le mouvement Ennahdha , le plus grand parti du Parlement, a tenté d’entrer dans le bâtiment du Parlement lundi, mais a été bloqué par des partisans de Saied.

Des affrontements ont eu lieu dans le périmètre du bâtiment du Parlement entre les groupes rivaux.

Peu après, Ghannouchi a déclaré que l’assemblée était en session, rejetant la décision du président de suspendre le parlement et ce qu’il a qualifié de « coup d’État ».

Cette déclaration rappelle une autre prédiction de Michel Hayek sur la Tunisie : « Ghannouchi paie le prix de certaines de ses démarches et décisions ».