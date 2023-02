L’ATB est partenaire du semi-marathon Ulysse Djerba

L’Arab Tunisian Bank participe pour la deuxième année en tant que partenaire du semi-marathon Ulysse Djerba qui se déroulera le 19 février 2023 à Djerba. Durant 3 jours de festivités, des coureurs de 15 nationalités vont participer à cet événement sportif international.

Le nombre de coureurs inscrits pour cette édition dépasse les 1200 de l’édition précédente. Deux types de courses sont organisés : la course pour tous (5 km) et le semi-marathon (21 km).

En appuyant l’événement d’athlétisme le plus important de l’île, l’ATB fait montre de toute l’importance qu’elle accorde aux valeurs du sport, en l’occurrence l’excellence et le dépassement de soi. Dans ce sens, Madame Imen Messadi, Directrice Centrale de la Transformation, du Marketing et de la Communication a affirmé que : « L’ATB est d’ores et déjà engagée dans différentes disciplines sportives mais aussi dans d’autres domaines comme la culture ou les arts. Effectivement, la banque est déterminée à soutenir les manifestations sportives déjà initiées auparavant en partenariat avec les différents organisateurs parce que nous partageons les mêmes valeurs et portons l’ambition de l’excellence ».

A travers la découverte du marathon, l’événement est l’occasion de mettre en valeur le patrimoine culturel et de faire découvrir le charme de l’île au sable d’or. En effet, les athlètes seront emmenés au cœur de l’île, empruntant des chemins bordés de « tabia » et de palmiers sur une terre plate pour ensuite longer le rivage de la mer turquoise de « Lella Hadhria ». Au-delà de l’évasion, le semi-marathon Ulysse Djerba est une véritable promotion du site et de sa culture.

L’ATB appelle tous les passionnés de course et de marathon à s’inscrire pour profiter de cette escapade sportive et de bien-être et pour donner à cet événement sportif, culturel et citoyen toute l’aura qu’il mérite.

À propos de l’ATB

Longtemps perçue et agissant en tant que banque responsable qui soutient l’art, la culture, le sport, l’éducation et les jeunes, l’ATB a été présente dans plusieurs manifestations organisées sur l’île de Djerba comme Djerba Music Land, le sommet de la francophonie et le forum économique 2022, Rencontre des hommes d’affaires Tuniso-Libyenne ainsi que plusieurs événements sportifs.

Sur le plan commercial, l’ATB dispose, à Djerba, d’un large réseau de DABs et d’agences implantés dans les endroits les plus stratégiques de l’île. Aujourd’hui, l’ATB dispose d’un réseau de 129 agences réparti sur tout le territoire tunisien et emploie plus de 1300 personnes.