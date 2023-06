L’ATB lance le Cycle Femmes Entrepreneures

L’ATB confirme son engagement en faveur de l’entrepreneuriat féminin en consacrant la troisième rencontre du programme Espace Finance au soutien des femmes Entrepreneures. La rencontre organisée le mercredi 31 mai en collaboration avec le cabinet de consulting GFA a vu la participation d’une cinquantaine de porteuses de projets et femmes dirigeantes.

À l’issue de cet événement, l’ATB s’engage à assurer des formations aux entrepreneurs et à les faire monter en compétence dans le cadre d’un cycle Femmes Entrepreneures. En effet, le programme Espace Finance, est une initiative de coopération avec la KfW, le ministère des Finances et la Banque centrale de Tunisie afin d’appuyer les TPME pour présenter des projets bancables aux institutions financières. Les formations portent essentiellement sur la gestion de trésorerie, l’appréciation du risque et l’optimisation des contrats de financement.

La banque fournit également l’accès à une plateforme de e-learning pour assurer une certaine flexibilité dans l’apprentissage.

Une étude élaborée par le Center of Arab Women for Training and Research (CAWTAR) a été présentée en avant-première montrant la propension des femmes à entreprendre et les enjeux auxquels elles font face. La rencontre a été l’occasion pour la banque de mettre en avant l’accompagnement et les services non financiers qu’elle accorde aux femmes.

Depuis des années, l’ATB œuvre en faveur d’un écosystème inclusif encourageant et appuyant particulièrement les initiatives des femmes et des jeunes. La banque organise depuis 17 ans la compétition ATB Challenges et elle est partenaire du programme femmes entrepreneures de Tunisie depuis 2020.