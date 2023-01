L’ATB lance son 11ème laboratoire d’informatique au Lycée Ali Belhaouane de Nabeul

L’ARAB TUNISIAN BANK a célébré le vendredi 13 janvier 2023 l’inauguration de son onzième laboratoire d’informatique au Lycée Ali Belhaouane de Nabeul

Cette inauguration s’est déroulée en grande-pompe en présence du ministre de l’Education Fathi Slaouti, du Directeur général de l’ATB, Riadh Hajej, et des responsables régionaux.

Le laboratoire a été doté par l’ATB d’équipements technologiques de pointe, dont des ordinateurs à écran intelligent et des imprimantes digitales outre la fourniture de l’Internet et l’organisation de sessions de formation au profit des professeurs du Lycée Ali Belhaouane en vue de permettre aux élèves d’apprendre par l’intermédiaire des plus récents moyens technologiques.

Mme Anissa Bouhejba, directrice de la communication chez ATB, a déclaré « l’ATB réaffirme aujourd’hui même son engagement quant à sa responsabilité sociale et ce depuis l’accord signé avec le Ministère de l’éducation en 2017, engageant notre institution à doter chaque année les élèves de 3 établissements scolaires dans 3 gouvernorats, de laboratoires informatiques complets ». Elle a ajouté « Nous en sommes à notre 11ème gouvernorat et nous atteindrons grâce à nos efforts et à la coopération du ministère de l’éducation et du personnel éducatif, les 24 gouvernorats »

De son côté le Directeur Général de l’ATB, M. Riadh Hajjej a fait part de sa fierté « de voir les accomplissements effectués depuis des années pour venir en aide aux jeunes générations ». Ajoutant que « cette initiative découle de la conviction de la banque à s’engager et à redoubler d’efforts et que cette réussite est le fruit d’un engagement quotidien effectué par toutes les parties responsables »

Pour sa part, le Ministre de l’Education M. Fethi Sellaouti a tenu à remercier l’ATB, déclarant que « Ce laboratoire permettra à nos élèves d’être en phase avec la numérisation et d’apprendre grâce aux nouvelles technologies ce qui représente un avancement assez important. Avec l’appui de l’ATB nous pourrons installer d’autres laboratoires informatiques dans différentes écoles sur toute la Tunisie »

A travers cette initiative l’ATB confirme son engagement d’assumer sa responsabilité sociale en tant que partenaire majeur du ministère de l’Education en vue d’œuvrer ensemble dans la modernisation et l’amélioration des méthodes d’enseignement en s’appuyant sur la digitalisation et les technologies modernes.

Ce 11ème laboratoire inauguré à Nabeul s’inscrit parmi une série de laboratoires créés dans plusieurs gouvernorats, dont le premier en 2018 à Majel Bel Abbes dans le gouvernorat de Kasserine puis à l’Ecole de Bargou dans le gouvernorat de Siliana.

La Banque a permis en 2019 à des lycées secondaires de trois gouvernorats du sud tunisien de disposer de laboratoires informatiques équipés d’ordinateurs et des matériels informatiques de pointe notamment le Lycée secondaire Tahar Hadded à el Hamma(Gabès), le Lycée Ibn Mandhour( Kébili) et le Collège Mekki Ben Azouz (Tozeur)

En dépit de la conjoncture particulière qu’a connue le pays en raison de la pandémie du coronavirus, l’ATB n’a pas hésité à poursuivre « le challenge » puisqu’elle a inauguré deux salles dans les gouvernorats de Kairouan et Jendouba ainsi qu’un huitième laboratoire au collège Lahnaya (les Aqueducs) dans le gouvernorat de Zaghouan.

Les laboratoires que l’ATB s’est engagée à créer s’inscrivent dans le cadre de la convention signée en juin 2017 avec le ministère de l’Education, laquelle stipule que l’établissement bancaire accompagne le ministère dans la mise à disposition des équipements et de l’encadrement requis au profit des élèves des régions défavorisées pour qu’ils puissent s’insérer dans le monde de la technologue et de bénéficier des équipements nécessaires pour assurer des conditions d’études confortables.