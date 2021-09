L’ATB soutient la 6ème édition de Djerba Music Land

L’ATB réitère son engagement pour soutenir, Djerba Music Land, l’événement culturel phare de l’île des rêves. L’événement ,tant attendu aussi bien par les habitants de l’île que par ses propres habitués,se déroulera du 2 au 5 septembre et verra se produire des artistes d’envergure internationale mondialement connus, comme: Bedouin, Aly & Fila, GiorgiaAngiuli, Lehar, Daniel Rateuke, Magdalena, Ralph, The Mekanism, Manda Moor…

Une bouffée d’air frais et une lueur d’espoir dans cette conjoncture économique morose et difficile. L’ATB s’y investit comme à son habitude, consciente de son rôle citoyenet de l’importance de ce type d’événements culturels dans la dynamisation du tourisme local et de l’activité économique. Le millésime 2021 a une saveur particulière car après avoir été décalé pour cause de situation sanitaire l’évènement phare annuel se doit de briller de mille feux. C’est pourquoi la banquen’a pas lésinésur les efforts pour manifester son appui à ce que Djerba Music Land ait pu avoir lieu et soit au rendez-vous des mélomanes de Djerba et d’ailleurs. L’ATB est persuadée que la médiatisation locale et à l’international de ce type d’évènement est à même de redorer le blason de la Tunisiepour faire brillerl’image d’un pays ouvert, porté sur la culture et où il fait bon vivre.

Dans la lignée de sa stratégie de responsabilité sociale, l’ATB soutient la diversité culturelle et la multiplicité des genres musicaux, œuvrant ainsi à ancrer dans la société des valeurs d’ouverture, de créativité et de tolérance.

La Banque s’est assurée que tous les protocolessanitaires soient rigoureusement respectés par l’organisateur. Il y va de sa responsabilité sociale.