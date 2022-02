L’ATFD attachée au principe de la parité horizontale et verticale lors des prochaines échéances électorales

L’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a souligné son attachement au principe de la parité horizontale et verticale lors des prochaines échéances électorales.

Dans un communiqué publié mardi, l’ATFD a réitéré son appel à la tenue d’un dialogue avec la participation de toutes les parties concernées et la protection des droits de la femme, soulignant son attachement à la défense des droits de la femme et l’égalité au cours de cette période exceptionnelle d’après le 25 juillet 2021.

Elle a estimé que cette période nécessite le dialogue et l’échange des points de vue concernant le régime politique qui doit préserver les acquis de la femme et l’indépendance de la justice.

L’ATDF a appelé toutes les composantes de la société civile à unifier les rangs pour sauvegarder les acquis démocratiques, rappelant qu’elle avait mis en garde contre les décisions unilatérales et la non implication de la société civile en tant que force de proposition, de pression et de contrôle.