L’ATTT appelle à réserver à l’avance la visite technique des véhicules

L’Agence technique des transports terrestres (ATTT) a appelé mercredi, les propriétaires des véhicules dont la validité des certificats de visite technique va bientôt expirer à réserver un rendez-vous à l’avance, sur le site web de l’ATTT ( www.attt.com.tn) , et ce pour éviter l’encombrement. L’ATTT a souligné que la pointe de l’activité de la visite technique sera enregistrée au cours de la prochaine période, durant les mois d’octobre, novembre et de décembre, au niveau de ses centres sur tout le territoire de la république. Elle a appelé à respecter les rendez-vous pris ainsi que l’horaire indiqué sur la quittance, rappelant l’importance de vérifier la date d’expiration des certificats de visite technique et de réserver un rendez-vous à l’avance. La prise de rendez-vous doit également tenir compte des délais fixés par les centres de visite technique. Pour avoir plus d’informations, l’ATTT a mis à disposition des automobilistes, un numéro vert 80307100 et une adresse mail [email protected]

- Publicité-