L’ATTT donne à ses usagers la possibilité de changer la date de visite technique

Les propriétaires de véhicules auront, à partir de demain jeudi 14 octobre 2021, la possibilité de reporter ou de rapprocher les rendez-vous de visite technique, en cas d’impossibilité de respecter le rendez-vous réservé et ce grâce à un nouveau service que l’Agence technique des transports terrestres (ATTT) vient de lancer sur son site www.attt.com.tn

Le changement de rendez-vous n’est possible qu’une seule fois pour toute opération de visite technique, a expliqué l’agence, dans un communiqué publié mercredi,

Ce service qui ne concerne pas les opérations de visite technique gratuites, doit être sollicité dans un délai minimum de deux jours avant le rendez-vous réservé pour la visite technique. Il permet au propriétaire d’un véhicule de choisir un nouveau rendez-vous parmi ceux disponibles dans le même centre de visite technique, à condition de payer les frais de re-réservation (5 dinars).

L’ATTT a souligné que si le rendez-vous à changer ne dépasse pas la date de validité du certificat ou du rapport de visite technique, le client pourra choisir un autre rendez-vous avant cette date. Si le rendez-vous à changer dépasse la date de validité du certificat ou du rapport de visite technique, le client doit choisir un rendez-vous qui ne dépasse pas la date du premier rendez-vous.

L’agence a également rappelé aux propriétaires des véhicules désireux d’effectuer la visite technique périodique que ce service est exclusivement disponible sur réservation préalable à distance à travers le site de l’ATTT, dans le centre de leur choix, exceptés les tracteurs agricoles et leurs remorques qui restent soumis aux procédures en vigueur.

L’agence a, par ailleurs, appelé les propriétaires de véhicules à réserver des dates suffisamment à l’avance de la date d’expiration du certificat de visite technique, afin de respecter les délais fixés par les centres de visite technique.

L’ATTT a, en outre, indiqué que l’application numérique dédiée à la réservation, expose automatiquement à ses utilisateurs, la liste des centres de visite technique les plus proches du centre choisi et qui proposent des dates plus proches que celle proposée par le centre en question.



Pour plus de renseignements, l’agence met à disposition de ses clients le numéro vert 80 100 307 et l’adresse mail : [email protected]