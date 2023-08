L’ATTT met en place un nouveau modèle de carte professionnelle d’exploitation

Un nouveau modèle de la carte professionnelle d’exploitation a été mis en place par l’Agence technique du transport terrestre (ATTT).Cette carte qui sera mise à la disposition des usagers (transport public non régulier, transport de marchandise, location de voiture, auto-école et le transport et animation touristique) vise à assurer l’authenticité des documents officiels délivrés par l’agence, a indiqué l’agence, jeudi, dans un communiqué. Et de préciser que la nouvelle carte sera généralisée dans les différentes directions régionales de l’ATTT, et ce, à partir du 15 août 2023. L’agence a fait savoir que les anciennes cartes professionnelles d’exploitation restent valables jusqu’à l’expiration de leurs délais.

- Publicité-