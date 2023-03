L’automne 2022 le plus sec depuis 1950 et le plus chaud depuis 2014

L’automne 2022 a été le plus sec depuis 1950, avec un cumul saisonnier des pluies (27 stations principales) de 1 557 mm, soit 50% seulement du cumul saisonnier de référence des mêmes stations (3112 mm). Un déficit enregistré dans toutes les stations à l’exception de Béja et Jendouba, a fait savoir l’INM

Selon le bulletin climatologique de l’automne 2022 publié mardi 28 février 2023, par l’Institut National de la Météorologie, les températures moyennes de l’automne 2022 en Tunisie ont été largement supérieures aux normales et la moyenne nationale des 27 stations principales (23,19°C) a été supérieure à la normale de référence (1991-2020) de 1,8°C, classant cet automne au 2e rang des automnes les plus chauds après celui de 2014. Ce dernier détient le record de 1,9°c d’écart par rapport à la normale saisonnière.

Les températures moyennes de cet automne ont varié entre 19,1°C à Thala et 25,6°C à Tozeur, avec des écarts par rapport aux normales allant de 0,8°C à Tabarka, à 2,8°C à Thala.

