L’Autorité libyenne d’investissement se prépare pour la conférence Libye-Tunisie-Algérie

Une réunion préliminaire s’est tenue au siège du Conseil national de planification pour préparer la conférence Libye-Tunisie-Algérie, qui a pour objectif de mener vers une économie libre et numérique en Afrique. La conférence se tiendra en mars prochain en Tunisie.

Au cours de la réunion préparatoire, les thèmes de la conférence ont été présentés, et les participants ont échangé les points de vue, présenté des propositions sur les aspects de la participation et le mécanisme optimal pour coopérer et bénéficier de ces importants événements internationaux.

Il est prévu que l’Autorité générale pour la promotion des investissements et les affaires de privatisation participe aux travaux de la conférence, ainsi qu’un certain nombre de ministères, d’agences et de secteurs connexes.