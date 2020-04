L’autre définition du PPP par Samir Majoul

Prenant part, ce matin du jeudi 16 avril 2020, à la cérémonie d’inauguration du pavillon médical spécial Covid 19 construit en 15 jours par un ensemble d’hommes d’affaires de Sousse, Samir Majoul n’a pas manqué l’occasion de répondre à ceux qui, officiels et officieux, mènent depuis quelques semaines une campagne de dénigrement contre le secteur privé en Tunisie. « C’est un exemple, Monsieur le ministre, du Partenariat Public-Privé. Mais c’est en aussi en réalité, une autre PPP. C’est le Privé qui Prouve son Patriotisme. Et ne baisserons pas les bras pour le bien de notre pays et de notre peuple ».

Derrière, un timide applaudissement répond à ce sens aigu de la réplique du président du patronat tunisien. Les mains croisés devant lui, en blouse blanche et le visage caché derrière le masque, le ministre de la santé a esquissé un petit applaudissement du bout des doigts. Tabboubi, SG de l’UGTT n’en fera rien !

Nous ne manquerons pas, à cette occasion, de signaler que cette cérémonie était loin du respecter des conditions médicales de base, et en manque flagrant de celle de la distanciation, de la part des présents, ministre compris, et de la part des employés et cadres médicaux régionaux, entassé derrière les barreaux.