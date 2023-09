Le ministère de l’éducation et le FADES font le point sur leurs projets

L’avancement des projets du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) d’une valeur de 500 MD, a été au centre d’une séance de travail, présidée jeudi par le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri au siège du département.

Cette réunion a permis de passer en revue les différentes composantes de ce programme qui comprend la construction d’écoles primaires, des projets d’extension et de réhabilitation d’établissements scolaires moyennant une enveloppe de 344 MD, l’acquisition d’équipements et de matériel (48 MD) et des services numériques (80 MD)

A cette occasion, le ministre de l’éducation a souligné la nécessité de parachever les projets précités en vue de garantir la rentrée scolaire dans de bonnes conditions et de renforcer le secteur éducatif, notamment aux niveaux de l’infrastructure, des équipements et des services.

