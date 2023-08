L’avancement des travaux du stade d’El Menzah au centre d’une séance de travail

L’avancement des travaux de réaménagement du stade olympique d’El Menzah a été mardi au centre d’une séance de travail ayant réuni le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche et la ministre de l’équipement et de l’Habitat, Sarra Zaafrani.

La séance a planché sur les problématiques touchant à la réalisation de certains projets sportifs notamment le stade d’El Menzah ainsi qu’à certains autres projets d’infrastructure sportive.

Les deux ministres ont, à cette occasion, souligné l’importance d’intensifier et de conjuguer les efforts pour hâter le rythme des travaux dans les délais impartis dans le respect des normes de qualité et des standards techniques internationaux.

A noter que le projet de réaménagement du stade mythique d’El Menzah concerna le renouvellement des gradins, la refonte des vestiaires et l’évaluation de l’ancienne surface engazonnée du terrain.