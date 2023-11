L’avenir des relations avec l’UE et l’impulsion de la diplomatie économique au centre des débats

Les interventions des députés lors de la plénière consacrée à l’examen du ministère des Affaires étrangères se sont focalisées sur l’avenir des relations de la Tunisie avec l’espace européen et les pays d’Afrique et d’Asie ainsi que les moyens d’impulser la diplomatie économique.

Parmi les questions soulevées, figurent, également, la situation des Tunisiens à l’étranger et la position de la Tunisie envers la cause palestinienne.

Les députés se sont interrogés sur la faible représentation diplomatique de la Tunisie ou encore son inexistence dans plusieurs pays, critiquant la fermeture de plusieurs ambassades et consulats dans certains pays et la vacance observée dans d’autres.

La députée Sonia Ben Mabrouk (groupe honnêteté et action) s’est demandée sur l’avenir des relations avec l’Union européenne en tant que partenaire économique ainsi que sur le sort du dossier des fonds spoliés au vu des tensions entre les deux parties sui à la restitution par la Tunisie d’un montant de 60 millions euros.

La parlementaire s’est également interrogée sur l’application du Le mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global entre l’Union européenne et la Tunisie conclu en juillet dernier ainsi que sur l’aide à long terme t de 900 millions euros que la présidente de la commission européenne avait promis de débloquer et qui a été rliée à l’accord avec le FMI.