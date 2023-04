L’avocat Tarek Harakati réélu à la présidence de l’association tunisienne des jeunes avocats

L’avocat Tarek Harakati a été réélu à la présidence de l’association tunisienne des jeunes avocats, lors des élections de l’association, organisées samedi. L’avocate Nissaf Saidi a indiqué dimanche à la TAP que Harakati a été reconduit à la tête de l’association pour un nouveau mandat (2023/2026). L’avocat Mahdi Zargouba a remporté le plus de voix aux élections du nouveau bureau exécutif, a précisé la même source. Le bureau exécutif est composé, en plus de Mahdi Zargouba, des avocats Youssef Béji, Montassar Nefzi, Mohamed Oussema Ben Nja, Ghassen Ghribi, Mohamed Ali Marzouki, Fares Mannai et Mohamed Smichi. L’association tunisienne des jeunes avocats a été créée en 1970.

