Le 18 décembre, date limite de dépôt des candidatures pour le pèlerinage

Dimanche 18 décembre 2022 est la date limite de dépôt des candidatures pour l’accomplissement du pèlerinage, informe le ministère des Affaires religieuses dans un communiqué.

L’inscription doit être effectuée, exclusivement, sur le site officiel du département des Affaires religieuses en cliquant sur le lien réservé à l’accomplissement des rituels du Hajj pour l’an 1444 de l’hégire.

Le ministère tient à préciser que ces formalités ont pour objectif de créer une base de données devant permettre aux services compétents d’établir les listes des pèlerins, en attendant la décision des autorités saoudiennes et des dispositions qui seront prises pour accueillir les pèlerins.

La publication des listes définitives dépend étroitement de l’opération d’inscription, insiste le département qui ajoute que des conditions, qui seront fixées dans la note d’orientation relatif au pèlerinage, sont également, à prendre en considération lors de l’examen des dossiers de candidature.

Le ministère appelle les candidats qui postulent pour la première fois et ceux dont la candidature n’a pas été retenue lors des précédentes saisons du pèlerinage à la nécessité de contacter le prédicateur local au siège de la délégation territorialement compétente et d’y fournir une copie de la carte d’identité nationale et le récépissé d’inscription.