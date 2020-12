Le 1er campus dédié au cannabis en Afrique ouvre ses portes !

En Afrique du Sud, le pionnier Cheeba Africa, en partenariat avec Medical Marijuana 411, le leader mondial de l’éducation sur le cannabis médical, vient d’ouvrir le tout premier campus éducatif consacré au cannabis sur le continent africain, rapporte Ecofin.

- Publicité-

La Cheeba Cannabis Academy ouvrira les portes à Vereeniging, 40 minutes au sud de Johannesburg, en mars 2021, sous la coupole de l’université de Limpopo/Edupark.

C’est une vaste installation qui comprend un auditorium de 120 places, huit salles de conférence et un hébergement sur place pour 190 étudiants. Le cadre pittoresque abritant des tunnels de culture du cannabis, un laboratoire de test en cours d’installation.

L’académie proposera également des programmes de bourses et des ateliers dans les townships et les zones rurales. « Nous espérons que les petits agriculteurs et les communautés seront formés pour jouer un rôle significatif et rentable dans la production d’une variété de produits liés au cannabis. Il ne faut pas laisser les mastodontes industriels monopoliser le marché émergent », a déclaré le professeur Jo Nel, PDG d’Edupark.

Pour rappel, l’Afrique produit au moins 38 000 tonnes de cannabis par an alors que plusieurs Etats continue de réprimer l’activité de production et de consommation. Les principaux producteurs d’Afrique subsaharienne sont le Nigeria, le Ghana, l’Eswatini, le Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi, l’Afrique du Sud et le Lesotho.