Le 1er fabriquant de frites congelées en Afrique du Nord, est à Zaghouan 

Le 25 Septembre, l’Ambassadeur Joey Hood s’est rendu à Zaghouan où il a visité l’usine d’Amphenol Tunisie, l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’interconnexion avancés, de capteurs et d’antennes pour les applications automobiles. Amphenol Tunisie a régulièrement augmenté sa main-d’œuvre à 1800 emplois locaux, qui comprend un centre de recherche et de développement récemment construit à Tunis.

Hood a également visité « Kaschke Components Tunisie », qui emploie près de 2300 personnes à travers la Tunisie, dont 1000 à Zaghouan. Dans la Zone Industrielle de Jebel Ouest, il a visité le 1er fabricant de pommes de terre congelées de Tunisie et d’Afrique du Nord, « Tunifries », et a constaté comment le soutien du gouvernement Américain a permis de créer 88 emplois. À Zaghouan seulement, l’initiative nationale Jobs, Opportunities & Business Success (USAID JOBS) de l’USAID a soutenu 1262 entreprises et créé ou soutenu 1912 emplois.