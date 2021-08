Le 29 août, troisième jour de la campagne de vaccination

Le directeur général de la santé militaire, le général de brigade docteur Mustafa Ferjani, a annoncé aujourd’hui, lundi 16 août 2021, que le troisième jour de la campagne intensive de vaccination contre la COVID19 sera le 29 août.

- Publicité-

Cette troisième journée ciblera ceux qui ont manqué la vaccination dans les deux groupes d’âge de 18 à 39 ans et de 40 ans et plus.

Il a affirmé, dans une déclaration à Shems FM, que la deuxième dose pour la catégorie 40 ans et plus sera le 05 septembre 2021, soulignant la nécessité de continuer sur la même lancée et le même rythme afin de remédier au retard de la vaccination en Tunisie.