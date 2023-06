Le 3 juin prochain opération Villes propres à Sidi Abdelhamid à Sousse

Dans le cadre de « Plate-forme Africaine des Villes Propres » créé à la suite de la TICAD 6 afin d’établir un environnement sain et durable, l’Ambassade du Japon annonce la campagne de nettoyage et de ramassage des déchets dans la ville de Sidi Abdelhamid à Sousse, samedi prochain, le 3 juin 2023.

Cette action « Villes propres Tunisie » est initiée par l’Ambassade du Japon, l’ONU-Habitat et la JICA en Tunisie en collaboration avec l’association « Sousse propre » et la commune de Sousse dans le cadre du programme « Clean up year 2023 » initié par le Ministère de l’environnement. D’autres campagnes de collecte des déchets dans la ville de Nabeul et le Gouvernorat de Tunis seront organisés plus tard. L’Ambassade voudrait encourager tout le monde à venir nombreux et à s’engager pour cette activité environnementale importante pour la Tunisie et pour la planète.

Cet évènement coïncide avec la cérémonie d’inauguration du don intitulé « Le Projet de Gestion Intégrée et Durable des Déchets Ménagers à Sousse » accordé à l’Association « Sousse propre ». Ce projet vise à fournir des poubelles, des camions et du matériel de compostage afin de collecter correctement les déchets des quartiers populaires et de les transformer en engrais, ainsi que d’instruire les habitants sur l’élimination appropriée des ordures.