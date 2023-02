Le Bangladesh importera 150 000 tonnes d’engrais TSP de Tunisie

Le Bangladesh importera 150 000 tonnes de superphosphate triple (TSP) de Tunisie en 2023. À cette fin, la compagnie de développement agricole du Bangladesh (BADC) a signé un protocole d’accord avec le Groupe chimique tunisien (GCT) à Tunis, mercredi, a indiqué le ministère de l’Agriculture du Bangladesh dans un communiqué de presse aujourd’hui.

Le président de BADC, Abdullah Sajjad, et le directeur général de GCT, Mohammad Ridha Chalghoum, ont signé l’accord en présence de la Secrétaire à l’agriculture, Wahida Akhtar, et du secrétaire adjoint, Badiul Alam.

Selon le ministère, la BADC importe du PST de Tunisie sur une base G2G depuis 2008.

Le même jour, la secrétaire à l’agriculture Wahida Akhtar a tenu une réunion séparée avec le ministre tunisien de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdel Manam Belati et la ministre de l’Industrie et de l’énergie Nailla Nouira Gonji.

Au cours de la réunion, les deux ministres tunisiens ont exprimé leur intérêt pour le renforcement des relations bilatérales avec le Bangladesh dans le domaine de l’agriculture et du commerce.