Le baroud d’honneur de la diplomatie tunisienne à Berlin !, Marouane El Abassi juge les banques. Et il n’y va pas du dos de la cuillère !, Un garde-manger bien achalandé et sans risque de pénurie même pendant Ramadan , promet Taïeb

Hi Tech Trend Micro prévoit une Trend Micro Incorporated, le leader mondial en matière de solutions de cybersécurité, vient de publier son recueil de prévisions pour l’année 2020. Ce document indique que les entreprises seront bientôt Taxe sur le numérique: L La France ripostera si les Etats-Unis imposent des sanctions en représailles à la taxe française sur le numérique, a prévenu lundi Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le géant chinois Huawei Huawei Technologies a déclaré mardi s’attendre à ce que 2020 soit une “année difficile” alors que sa croissance a été probablement plus faible que prévu en 2019, le géant chinois

Finances La bourse de Tunis clôtu La bourse de Tunis a clôturé la séance du jeudi sur un territoire positif où le Tunidex a gagné 0,22% à hauteur de 6 917,59 points dans un volume total La Bourse de Tunis clôtu La bourse de Tunis a clôturé, la séance du mercredi,sur un territoire positif, le TUNINDEX a gagné 0,29% à 6 902,30 points, dans un volume total 1,854 MD, selon Mena Bourse : La BTE lance un L’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tunisie Emirats (BTE), réunie le 24/04/2019, a autorisé l’émission par la banque d’un emprunt obligataire pour un montant de 50MD et ce, avant la