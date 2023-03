Le barrage de Sidi Salem enregistre le plus bas niveau de remplissage depuis 1982

Le barrage de Sidi Salem accuse une baisse au niveau du taux de remplissage puisque le manque d’eau est estimé à 83%. Il contient actuellement près de 97 millions de mètres cubes, alors que sa capacité d’accueil s’élève à 580 millions de mètres cubes.

Le manque est ainsi évalué à 483 millions de mètres cubes, selon le sous-directeur général des barrages et des grands travaux hydrauliques, au ministère de l’Agriculture, Fayçal Khémiri.

Khémiri a fait savoir, dans une déclaration à la presse en marge d’une visite sur terrain à certains ouvrages hydrauliques, organisée par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, que le barrage de Sidi Salem est considéré comme étant le plus important ouvrage hydrique en Tunisie.

Toutefois ce barrage a enregistré le plus faible niveau de remplissage au cours du mois de novembre 2022, atteingnant 86 millions mètres cubes, perçu comme le taux le plus faible depuis le début de l’exploitation de cet ouvrage en 1982.

Le responsable a indiqué que le taux de remplissage n’a atteint que 17%. Et d’ajouter que le volume hydraulique de ce barrage s’accroît depuis le mois de septembre 2022 jusqu’au mois de mars 2023, à 31,8 millions de mètres cubes, un volume jugé très faible, malgré la grande capacité de stockage de cet ouvrage.

