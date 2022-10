Le barreau futige une publicité de conseils juridiques en divorce

L’ordre des avocats a attiré, ce samedi, l’attention des citoyens sur le contenu « abject » de certaines affiches publicitaires érigées sur la voie publique et les autoroutes.

Sur ces affiches, une invitation à prendre contact, via un site internet, avec des conseillers juridiques pour entamer une procédure de divorce.

L’ordre des avocats a déclaré avoir pris acte du contenu de ces affiches et du site internet affilié à cette publicité. Le barreau affirme ignorer ceux qui sont derrière cette publicité « ignoble » et soutient qu’il prendra les mesures légales contre les contrevenants.

Le barreau met en garde contre ces pratiques « contraires à la loi » qui portent atteinte aux droits des citoyens et entravent le bon fonctionnement de la justice.

Les réseaux sociaux ont publié ces derniers jours des captures d’écran du site en question, accompagnées des panneaux publicitaires où l’on propose une assistance juridique aux personnes qui désirent intenter une procédure de divorce.

Cette publicité a suscité les interrogations des internautes sur la légalité des services proposés et leur origine.