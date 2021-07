Le Bureau exécutif de l’UGTT est actuellement en réunion à l’effet d’adopter une position officielle concernant les derniers développements consécutifs aux décisions du président de la République, Kais Saied.

- Publicité-

Auparavant, le BE avait tenu une réunion avec des experts du Droit constitutionnel pour recueillir leurs avis et écouter leur lecture constitutionnelle des décisions de Saied. Parmi ces juristes figurent Chafk Sarsar, Slim Loghmani et Mohamed Gasmi.