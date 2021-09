Le BE d’Ennahdha appelle à la fin de l’état d’exception et au respect de l’indépendance de la justice

Le Bureau exécutif du mouvement Ennahdha a insisté sur « son soutien prioritaire à la lutte contre la corruption à tous les niveaux et sur la base de la conformité avec les règles de Droit , le respect de l’indépendance de la magistrature et son immunisation contre les ingérences et les pressions de tous ordres afin qu’elle rende la justice à l’enseigne de l’égalité devant la loi et des procès équitables », affirme un communiqué rendu public ce lundi 6 septembre.

- Publicité-

Le BE a réitéré l’appel du parti à « la nécessité de mettre fin à l’état d’exception, de lever la suspension du Parlement et de hâter la formation d’un gouvernement légitime s’attelant aux priorités des Tunisiens, et d’abord les dossiers économiques, sociaux, financiers et de santé , impliquant la poursuite des réformes avec la nécessité de rattraper les retards notamment ceux accusés dans l’élaboration du projet de loi de finance complémentaire et le projet de loi de finance de l’Etat pour 2022, dans le cadre d’une vision claire et juste et la mobilisation des ressources y afférentes », ajoute le communiqué.

Ennahdha demande, en outre, l’organisation dans les plus brefs délais d’un Dialogue national avec la participation de tous les acteurs sur les différentes questions conflictuelles, en tête desquelles le système politique et la loi électorale.