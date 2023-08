Le bilan de l’activité du parlement au centre d’un entretien Saied-Bouderbala

Le bilan de l’activité du parlement qui vient de clôturer sa première session ordinaire a été au centre d’un entretien mercredi entre le président de la République Kais Saied et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Brahim Bouderbala.

La rencontre a permis, également, de passer en revue la fonction législative de l’Assemblée et les séances de dialogue organisées avec les membres du gouvernement.

Le président Saied a mis l’accent à l’occasion, sur la nécessité de conjuguer tous les efforts pour réaliser les aspirations des Tunisiens à la Justice, la liberté et à une vie digne et pour relever les défis auxquels le pays fait face en raison de choix politiques s’apparentant, parfois, à un crime contre les Tunisiens.

Le président du parlement avait annoncé lundi que la 7e plénière tenue le 31 juillet 2023 est la dernière de la première session parlementaire, citant les dispositions de l’article 71 de la constitution et de l’article 77 du règlement intérieur de l’Assemblée.

Bouderbala a souligné que le parlement est appelé à mettre au point un plan de travail prospectif pour la prochaine session parlementaire avec des objectifs clairs et des mécanismes pertinents conformes à la constitution et à la loi.

