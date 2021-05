Le bilan des affrontements entre Israéliens et Palestiniens s’alourdit

L’armée israélienne a mené des centaines de frappes aériennes sur la bande de Gaza mercredi matin, tandis que le Hamas et d’autres groupes palestiniens ont multiplié des tirs de roquettes en direction de Tel Aviv et de la ville de Beer Sheva, dans le sud d’Israël.

De sources médicales, on déclare que ces bombardements ont fait au moins 43 morts à Gaza et six tués en Israël depuis que les affrontements entre les deux camps ont débuté lundi soir, après des premiers tirs de roquettes du Hamas en réponse aux heurts qui secouent depuis des jours Jérusalem.

A Gaza, un immeuble de plusieurs étages, dont les occupants avaient au préalable été sommés par Israël d’évacuer les lieux, s’est effondré. Un autre a été gravement endommagé par des frappes aériennes israéliennes.

Cette escalade de violence suscite l’inquiétude de la communauté internationale, qui craint que la situation ne devienne incontrôlable.

« Israël est devenu fou », a déclaré un homme dans une rue de Gaza, où les gens se pressaient hors de chez eux pour se mettre à l’abri alors que la ville était secouée par des explosions.

En Israël, les habitants ont connu également une nuit agitée marquée notamment par le retentissement de sirènes à trois heures du matin à Tel Aviv, annonçant une salve de roquettes tirées sur le pays.