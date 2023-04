Le bilan du naufrage au large de Sfax grimpe à 32 morts 

Le bilan du naufrage d’un bateau transportant des migrants subsahariens au large de la Tunisie cette semaine s’est alourdi à 32 morts vendredi, après que huit autres corps ont été repêchés, ont indiqué les garde-côtes.

Mercredi, le lendemain du naufrage au large du port tunisien de Sfax, les autorités avaient annoncé la mort de 10 personnes. Ce bilan a été revu à la hausse à 24 personnes un jour plus tard, après la découverte de 14 autres corps.

Le corps du capitaine tunisien du bateau a également été retrouvé jeudi.

Vendredi, le porte-parole des garde-côtes a déclaré que les opérations de recherche avaient permis de retrouver les corps de huit autres migrants noyés, ce qui porte à 32 le nombre de morts dans cette tragédie.

Des dizaines de migrants, originaires pour la plupart d’Afrique subsaharienne, se sont noyés au large de la Tunisie ces dernières semaines, alors qu’ils tentaient désespérément d’atteindre l’Europe.

Les garde-côtes tunisiens ont déclaré la semaine dernière avoir intercepté plus de 14 000 migrants tentant de rejoindre l’Europe entre janvier et mars, soit plus de cinq fois le nombre de ceux qui ont tenté le voyage au cours du premier trimestre de l’année 2022.

La Tunisie, dont le littoral se trouve à moins de 150 kilomètres de l’île italienne de Lampedusa, est depuis longtemps une étape privilégiée pour les migrants qui tentent le périlleux voyage en mer.