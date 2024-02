Le bitcoin bondit à 60.160 dollars

Plus rien ne semble arrêter la courbe du bitcoin, l’actif numérique qui surfe sur un nouveau produit financier aux Etats-Unis. Depuis l’approbation de l’autorité des marchés américains (Sec) d’autoriser onze fonds de commercialiser des ETF bitcoin, le prix du jeton décentralisé a augmenté de 36% en un mois. Ce mercredi, le bitcoin bondissait encore de 5,86%, à 60.160 dollars. Il s’agit de son plus haut depuis la fin 2021.

Sur un an, alors que les scandales de fraudes avaient refroidi les investisseurs l’an passé, la hausse est encore plus impressionnante (+147%), selon les données de Bitstamp, relayées par La Tribune.

Pour rappel, ces nouveaux ETF « spot » (ou au comptant), uniquement accessibles aux Etats-Unis, offrent la possibilité aux investisseurs de placer leur argent dans ces fonds suivant les performances de cet actif numérique, sans avoir à détenir directement de bitcoins.

« Depuis leur lancement, les ETF bitcoin spot ont accumulé des avoirs qui représentent plus de 3 % de tous les bitcoins existant actuellement. Cette étape souligne la tendance croissante des investisseurs institutionnels à vouloir s’exposer au bitcoin », observe Simon Peters, analyste de marchés au sein de la plateforme de trading de crypto-actifs eToro.

Pour ces gestionnaires, il s’agit donc de poursuivre leurs emplettes en achetant des bitcoin.

