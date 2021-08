Le bitcoin est en passe d’atteindre les 100 000 USD pour Bloomberg !

Les marchés haussiers du bitcoin et de l’éther ont solidifié leurs bases de soutien en juin et juillet, note le rapport de marché Bloomberg Crypto Outlook, publié mercredi 4 août. En ce qui concerne spécifiquement le bitcoin, le rapport note qu’il a construit une base au-dessus de 30 000 USD, ce qui est similaire au niveau de 4 000 USD qu’il occupait au début de 2019.

Le rapport indique également que le contexte macroéconomique actuel favorise à la fois le bitcoin et l’or. « La résurgence des forces déflationnistes indiquée par la baisse des rendements du Trésor américain et l’essor des matières premières soutiennent l’or et le bitcoin. La réserve de valeur analogique et la réserve de valeur numérique progressent ensemble », notent les analystes.