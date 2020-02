Le bloc démocratique cherche un nouveau président

Noômane El Euch, député du bloc démocratique a indiqué que son groupe parlementaire devrait se réunir, lundi prochain, pour examiner le remplacement du président du bloc, Ghazi Chaouachi qui vient d’être proposé au poste de ministre des Domaines de l’Etat et des affaires foncières dans le gouvernement d’Elyes Fakhfakh.

Dans une déclaration jeudi à l’agence TAP, El Euch a ajouté que les élus du bloc démocratique qui regroupe les députés du Courant démocrate (22 sièges) et ceux du mouvement Echaâb (16 sièges) avaient convenu l’alternance de la présidence du bloc par un vote ou par un accord entre eux.

La réunion portera également sur le travail du bloc durant la prochaine étape ainsi que sur la séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement Fakhfakh prévue mercredi 26 février courant, a-t-il précisé.

Le Courant démocrate et le mouvement Echaâb détiennent, successivement, 3 et 2 portefeuilles ministériels dans le gouvernement proposé par Elyes Fakhfakh.