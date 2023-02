Le Brésil n’enverra pas de munitions à l’Ukraine

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a rejeté une demande allemande d’envoi de munitions à l’Ukraine, soulignant que son pays ne veut pas participer à un conflit pour lequel il faut rechercher la paix.

« Le Brésil n’a aucun intérêt à envoyer des munitions pour être utilisées dans la guerre », a-t-il déclaré à Brasilia lors d’une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qui est en visite officielle dans le pays.

« Le Brésil est un pays de paix et ne veut donc pas être impliqué, même indirectement. Nous devons chercher qui peut aider à trouver la paix entre la Russie et l’Ukraine », a insisté le président brésilien, qui s’est porté volontaire pour négocier à la fois avec Volodimir Zelenski et Vladimir Poutine.

Lula, qui, depuis la campagne électorale qui l’a ramené au palais du Planalto, a toujours défendu une solution pacifique et négociée au conflit, a qualifié d' »erreur » l’invasion de l’Ukraine par la Russie, tout en déclarant que « si on ne veut pas, on ne se bat pas à deux ».

Lula a souligné que le conflit en Ukraine a montré à quel point les Nations unies sont éloignées de la « réalité géopolitique », raison pour laquelle une réforme de l’organisation est nécessaire, avec la présence d’un plus grand nombre de représentants « qui savent parler une langue plus que ce dont le monde a besoin ».