Selon les derniers chiffres du ministère des finances, l’ensemble de la dette de l’Etat tunisien pour les 6 premiers mois de l’exercice courant a légèrement dépassé les 5,793 Milliards DT, dont un peu plus de 3 Milliards DT sur le marché local, et 269,4 MDT en prêts et avances Nets du trésor.

