Le budget alloué au ministère de la femme ne dépasse pas 0,6 pc du budget de l’Etat

La ministre de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a déploré l’insuffisance du budget alloué au ministère, qui ne dépasse pas 0,6 pc du budget de l’état qui, a-t-elle estimé ne permet pas de traiter les dossiers brûlants relatifs aux secteurs de l’enfance, des personnes âgées et de la femme.

Shiri a précisé, au cours d’une séance d’audition par la commission chargée des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées à l’ARP que les divers départements relevant du ministère de la femme nécessitent des ressources financières, humaines et des équipements pour pouvoir assumer au mieux leurs rôles.

» La suspension des recrutements dans le secteur public, conformément à la circulaire de la présidence du gouvernement du 14 mai 2020 aura un impact sur les établissements de l’enfance et des personnes âgées qui nécessitent un personnel qualifié » a-t-elle expliqué, ajoutant qu’un nombre de centres intégrés de l’enfance ont fermé leurs portes en raison du manque des ressources humaines.

La ministre a relevé que le budget de 2020 a prévu le recrutement de 24 cadres dans le secteur de l’enfance sachant que le taux d’employabilité des cadres ne dépasse 2,6 pc dans ce secteur.

A ce propos, elle a suggéré l’instauration d’un partenariat efficace entre le ministère et les parties intervenantes en vue d’assurer la réouverture des établissements de l’enfance et leur exploitation à bon escient.