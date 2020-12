Le budget du ministère du Transports et de la Logistique en hausse de 13,6%

Les députés ont examiné, jeudi, à l’ARP, le projet de budget du ministère du Transport et de la Logistique pour l’année 2021, lequel a enregistré une hausse de 13,61%, par rapport à 2020, pour se situer au niveau de 841,830 millions de dinars (MD). Le budget du ministère sera alloué aux programmes de transport terrestre (775,564 MD), de transport maritime et portuaire (19,437 MD) et de l’aviation civile (12,113 MD), ainsi qu’au programme d’appui (34,419 MD). Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, avait noté, lors d’une séance d’audition, tenue récemment, à l’initiative de la Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services connexes, relevant de l’ARP, que les subventions accordées aux entreprises de transport accaparent 72% du budget du ministère (600 MD), alors que seulement 24% de ce budget est destiné à l’investissement (197 MD).Il avait souligné, en outre, que son département a proposé un budget à hauteur de 1 389 MD, mais il n’était pas possible d’allouer cette enveloppe, qui aurait permis de lancer de nouveaux programmes, au vu les pressions imposées au budget de l’Etat.

