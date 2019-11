Le bureau d’accompagnement à la Cour d’appel de Gabès désormais opérationnel

Le ministre de la Justice et de la Défense nationale par intérim, Mohamed Karim Jamoussi a donné vendredi à Gabès, le coup d’envoi à la mise en fonction du bureau d’accompagnement relevant de la Cour d’appel dans la région.

Cité dans un communiqué publié par le ministère de la Justice, Jamoussi a mis l’accent sur les résultats positifs accomplis depuis l’installation de ces bureaux.

Ainsi plus de 2170 détenus ont effectué des travaux d’intérêt général dans plusieurs établissements et administrations des collectivités locales durant la durée de la peine de manière facilitant leur intégration.

Le ministre s’est dit convaincu que les bureaux d’accompagnement vont enregistrer de meilleurs résultats, mettant l’accent sur la nécessité de faire connaitre davantage cette expérience aux institutions de la société civile.

Il a fait part de la détermination de son département à renforcer les six bureaux d’accompagnement dans les gouvernorats de Sousse, Kairouan, Bizerte, Monastir, Tunis et Gabès à travers l’installation d’autres bureaux à l’horizon 2020 dans plusieurs autres régions du pays. Le but étant de permettre à toutes les cours d’appel d’adopter ce mécanisme.

Les bureaux d’accompagnement adoptés par la Direction générale des prisons et de la rééducation sont installés dans six cours d’appel. Ces mécanismes prennent en charge les détenus sanctionnés d’une peine alternative (travaux d’intérêt général) dans la mesure où elle contribue à la réduction du taux de récidive.

Jamoussi a inauguré à cette occasion la première tranche du projet d’aménagement et d’extension de la prison de Gabès financé par l’Union européenne. Le coût de ce projet est estimé à 6 millions de dinars. Il comprend un pavillon pour les hommes (600 lits) et un autre pour les femmes (20 lits) outre une salle multidisciplinaire.