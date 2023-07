Le Bureau d’audit appelle le gouvernement libyen à régler les dettes médicales en Tunisie

Le chef du Bureau d’audit libyen, Khaled Shakshak, a appelé à trouver des solutions rapides aux problèmes auxquels sont confrontés les patients libyens en Tunisie et à régler les dettes en suspens, rapporte The Libya Observer.

Cette demande a été formulée dans une lettre adressée au Premier ministre du gouvernement d’union nationale, Abdelhamid Dbeibah.

Shakshak a indiqué que l’accumulation des dettes médicales dues à la Tunisie de 2011 à 2016 a contribué au recul et à la détérioration de la situation sanitaire des patients libyens et des blessés en raison de la diminution et de l’arrêt des services de soins qui leur sont prodigués.