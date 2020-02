Le bureau de l’ARP déboute Abir Moussi

Dans une déclaration à Africanmanager, la vice-présidente d’ARP Nesrine Laamari a indiqué que le bureau de l’ARP se réunira 26 février courant pour passer en revue quatre nouveaux projet de loi. Elle a surtout indiqué que le Bureau de l’ARP a refusé le projet de loi pour la création d’un Conseil économique et social. Abir Moussi et son parti le PDL, ont été ainsi déboutés, sous l’excuse que ce conseil serait anticonstitutionnel et son étude ne relevant pas des compétences de l’ARP